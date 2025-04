Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Festnahme nach Waldbränden

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Arnsberg (ots)

Am Dienstag kam es in Neheim gegen 12:30 Uhr zu zwei kleineren Waldbränden. Zeugen meldeten in einem Gebiet zwischen den Straßen "Zu Den Drei Bänken" und "Jahnallee" verdächtige Rauchentwicklungen. Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr waren umgehend am Ort. Nach ersten Ermittlungen ergaben sich zeitnah Hinweise auf eine verdächtige Person, welche sich in dem entsprechenden Zeitraum dort aufgehalten hatte. Intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten wenig später zur Festnahme eines 21jährigen Mannes aus Arnsberg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Eine Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden weiterer Beweismittel. Diese werden im weiteren Verfahren ausgewertet. Der Beschuldigte ist bereits kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten. Er steht ferner im Verdacht, für bislang ungeklärte Brandlegungen aus den Jahren 2023 und 2024 verantwortlich zu sein. Am Mittwoch wurde gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft angeordnet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell