Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss

Arnsberg (ots)

Am Donnerstag führten Einsatzkräfte der Wache Arnsberg mehrere Fahrzeugkontrollen durch. Am Nachmittag fielen zwei Autofahrer auf, welche ihr Fahrzeug unter Drogeneinfluss geführt haben. Ein 22jähriger Mann aus Arnsberg wurde gegen 14:30 Uhr auf der Stembergstraße angehalten und überprüft. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Auf der Bahnhofstraße konnte kurze Zeit später ein 27jähriger Mann, ebenfalls aus Arnsberg, unter Drogeneinfluss festgestellt werden. Die Polizei ordnete in beiden Fällen eine Blutprobe an und untersagte den Männern die Weiterfahrt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Die Polizei im Hochsauerlandkreis wird auch zukünftig an unterschiedlichen Stellen den Straßenverkehr kontrollieren. Das Fahren unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gehört zu den Hauptunfallursachen, führt in der Regel zur Selbstüberschätzung und verzerrten Wahrnehmung der Verkehrsgeschehnisse. Daher passen Alkohol und Drogen nicht mit der Teilnahme am Straßenverkehr zusammen. Bei solchen Feststellungen ist regelmäßig die Fahrerlaubnis in Gefahr. Auch ein endgültiger Entzug kann drohen. Die Polizei steht diesbezüglich in einem engen Austausch mit der jeweiligen Fahrerlaubnisbehörde.

