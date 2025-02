Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beziehungsstreit endet in der Zelle

Meiningen (ots)

Am Samstag, den 01.02.2025 wurde die Polizei am Nachmittag zu einem Streit in die Straße Am Kirchbrunnen gerufen. Ein junges Paar hatte sich nicht ohne verbale Auseinandersetzung trennen können, sodass die Beamten zur Schlichtung und Gefahrenabwehr zum Einsatz kamen. Dem Mann, welcher bis dato bei seiner Freundin Unterschlupf gefunden hatte und dem nunmehr die Obdachlosigkeit drohte, wurde im Rahmen des Einsatzes eine Bleibe sowie weitere Hilfe vermittelt. Der Streit war vorerst befriedet und der Einsatz beendet. Wenige Stunden später jedoch trafen sich beide zufällig in einem Einkaufsmarkt wieder, wobei das Aufeinandertreffen eskalierte. Der Mann habe noch im Markt die frisch getrennte Exfreundin körperlich angegriffen und geschlagen. Sie wurde leicht verletzt und musste durch Rettungskräfte vor Ort behandelt werden. Der zu dem Zeitpunkt deutlich alkoholisierte Täter wurde vor Ort in Gewahrsam genommen, wogegen dieser Widerstand leistete. Gefesselt wurde er zur Dienststelle verbracht, wo er die Nacht zubringen musste.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell