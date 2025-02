Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Hildburghausen (ots)

In der Zeit vom Freitag, den 31.01.2025 zum Samstag, den 01.02.2025 kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Hausfassade in Bedheim. Unbekannte Täter brachten mittels dunkelfarbenen Edding einen Schriftzug auf die Fassade an. Die verunreinigte Fläche beträgt ca. 50 x 25 cm. Der entstanden Schaden wird auf ca. 150,- Euro geschätzt.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen entgegen oder auch jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell