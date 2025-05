Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen-Fischbach

Gebäudebrand

Am Sonntagnachmittag, um 16:45 Uhr bemerkten Anwohner und Passanten einen Gebäudebrand in der Meersburger Straße in Fischbach. Erste Erkenntnisse vor Ort weisen darauf hin, dass der Brand eventuell von Mülltonnen ausging, welche direkt am Gebäude abgestellt waren. Das unbewohnte Gebäude geriet in Brand. Der Brand ging auch auf einen, am Gebäude abgestellten älteren Transporter über. Die Feuerwehr verhinderte das Übergreifen des Feuers auf nebenstehende Gebäude, deren Bewohner vorsorglich zum Verlassen ihrer Wohnung aufgefordert wurden. Die Anwohner konnten gegen 19:30 Uhr in ihre Wohnung zurückkehren. Bei dem Brandobjekt handelt sich um ein unbewohntes Gebäude, welches durch einen Betreiber zum öffentlichen Bogenschießen genutzt wurde. Verletzte gab es durch das Brandgeschehen keine. Der entstandene Sachschaden am Gebäude wird vorläufig auf ca. 80 000 Euro geschätzt. Der brandgeschädigte Transporter erlitt wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von geschätzten 1500 Euro. Die Rettungskräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren mit 117 Personen und insgesamt 26 Fahrzeugen vor Ort. Die Meersburger Straße musste für die Lösch- und Rettungsmaßnahmen bis gegen 20:00 Uhr gesperrt werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigte Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang im Bereich des Gebäudes Meersburger Straße 18.

