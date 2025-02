POL-RE: Bottrop: Polizei bittet nach Einbruch um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots) - Die Polizei wurde am Montagvormittag zu einem Einsatz auf der Kampstraße gerufen. In einer Wohnung hatte es gebrannt, das Feuer war bei Eintreffen der Rettungskräfte (gegen 9.45 Uhr) bereits erloschen. Ein 48-jähriger Mann aus Marl lag leblos in der Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen ist von einem Unglücksfall auszugehen. Es liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die weiteren ...

