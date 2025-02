Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Einbruch in Autowerkstatt - Tatverdächtiger festgenommen

Recklinghausen (ots)

Auf der Karl-Englert-Straße löste in der Nacht auf Dienstag - gegen 2.30 Uhr - die Alarmanlage einer Autowerkstatt aus. In der Werkstatt, in einem dort abgestellten Fahrzeug, fanden die Polizeibeamten einen Mann. Der 37-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Gestohlen wurde offenbar nichts. Nach ersten Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass der Mann in die Werkstatt eingebrochen ist. Mit welchem Ziel, ist noch unklar. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell