POL-RE: Recklinghausen: Urkundenfälschung nach Unfall aufgedeckt

Recklinghausen (ots) - Bottrop: Am Samstagabend in der Zeit von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Reihenhaus auf dem Fortkamp ein. Die Unbekannten hebelten zunächst ein Gartentor auf, um auf das Grundstück zu gelangen. Im Anschluss hebelten sie an einer Terassentür und verschafften sich so Zutritt zum Objekt. Mit Bargeld flüchteten ...

mehr