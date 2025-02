Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Recklinghausen: Einbrüche - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Am Samstagabend in der Zeit von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Reihenhaus auf dem Fortkamp ein. Die Unbekannten hebelten zunächst ein Gartentor auf, um auf das Grundstück zu gelangen. Im Anschluss hebelten sie an einer Terassentür und verschafften sich so Zutritt zum Objekt. Mit Bargeld flüchteten sie über den Einstiegsweg.

Recklinghausen:

Ein lautes Geräusch machte Zeugen am Samstag gegen 18:50 Uhr auf einen Einbruch aufmerksam. Kurz darauf konnten sie vermutlich zwei Einbrecher bei der Flucht beobachten. Die Unbekannten hebelten zuvor ein Küchenfenster einer Erdgeschosswohnung an der Bruktererstraße auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten unter anderem Schmuck und Bargeld. Eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor.

Hinweise zu den Vorfällen werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell