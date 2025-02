Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Safer Internet Day - Polizei gibt Tipps für mehr Online-Sicherheit

Recklinghausen (ots)

Heute (11.Februar) ist Safer Internet Day (SID) - ein internationaler Aktionstag der EU-Initiative "Klicksafe". Mit mehr Online-Sicherheit soll ein besseres Internet für Kinder und Jugendliche geschaffen werden.

Das diesjährige Motto "Keine Likes für Lügen! Erkenne Extremismus, Populismus und Deepfakes im Netz" soll auf die immer größer werdenden Herausforderungen aufmerksam machen, die durch Desinformationen und hasserfüllte Inhalte in sozialen Netzwerken entstehen.

"In einer Zeit, in der unser digitales Leben zunehmend von manipulativen Inhalten geprägt ist, ist es umso wichtiger, die Urteilsfähigkeit und die demokratischen Werte zu schützen. Das Ziel besteht darin, besonders jungen Menschen Handlungssicherheit zu geben und die Vielzahl an Informationen, die sie täglich konsumieren, kritisch zu hinterfragen und nicht gedankenlos zu teilen", so Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen.

Der Safer Internet Day 2025 zielt darauf ab, diese Kompetenzen zu fördern und das Bewusstsein für die Gefahren von Extremismus, Populismus und Deepfakes zu schärfen.

Seien Sie dabei und unterstützen Sie die Mission, keine Likes für Lügen zu vergeben! Gemeinsam können wir Kindern und Jugendlichen helfen, Desinformation zu erkennen und nicht ohne Prüfung zu verbreiten. Weiterführendes Informationsmaterial finden Sie auf der Homepage unter: https://www.klicksafe.de/.

Ein paar einfache Tipps, um Falschnachrichten zu entlarven

- Reißerische Überschriften kritisch beleuchten: Was direkt unglaubwürdig erscheint, ist es oft auch. - Kritisch sein und Quelle prüfen: Ein Blick auf den Autor oder das Impressum einer Website zeigt normalerweise, wer hinter dem Inhalt steht. - Fakten checken: Wenn schon die Überschrift in einer Suchmaschine keine Treffer von anderen (seriösen) Medien findet, ist die Meldung wahrscheinlich frei erfunden. Für die Recherche gibt es spezielle Tools, sogenannte Faktenchecker. - Auf die Aktualität achten: In Suchmaschinen hilft ein voreingestellter Filter, der den Zeitraum der Ergebnisse einschränkt und die neuesten Informationen zu einem Thema findet. - Bild oder Video unter die Lupe nehmen: Das Bild wirkt unglaubwürdig oder aus dem Zusammenhang gerissen. Eine Rückwärtssuche des Internetbrowsers gibt Aufschluss.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell