Polizei Dortmund

POL-DO: Diesel-Kanister im Kofferraum: Tatverdächtige können sich an Tankstelle nicht erinnern

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1023

100 Liter Diesel in vier Kanistern und eine Handpumpe in einem Kofferraum - dieses Bild bot sich einem Streifenteam der Dortmunder Polizei bei der Kontrolle von zwei Insassen eines Renault Clio. Die Polizisten bemerkten den Renault in der Nacht zu Sonntag (17.11.2024) auf der Juchostraße in Wambel in unmittelbarer Nähe zu dort geparkten Lkw und folgten dem Auto bis zur Hannöverschen Straße.

Dort hielten die Polizeibeamten den Renault an. Die beiden 41 und 34 Jahre alten Insassen mit Wohnsitz in Castrop-Rauxel und Herne gaben an, die vier mit Diesel befüllten Kanister an einer Tankstelle gekauft zu haben. An welcher Tankstelle genau, das könnten sie jedoch nicht sagen.

Weitere Angaben würde ein Rechtsanwalt machen.

An einem der an der Juchostraße abgestellten Lkw entdeckten die Polizisten Spuren, die auf einen Diesel-Diebstahl hinwiesen. Die beiden Männer mussten zur erkennungsdienstlichen Behandlung mit ins Polizeipräsidium. Die Kanister wurden sichergestellt.

Bei den Ermittlungen der Kriminalpolizei geht es um den besonders schweren Diebstahl aus Kraftfahrzeugen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell