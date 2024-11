Polizei Dortmund

POL-DO: Hund bemerkte Einbrecher: Täter flüchten mit bis zu 200 km/h über die Autobahn

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1020

Nach einem Wohnungseinbruch am Samstag (16.11.2024) im Dortmunder Stadtteil Lücklemberg fahndete die Polizei ab 21.10 Uhr nach einem 3er-BMW mit Bochumer Kennzeichen. Eine Zivilstreife entdeckte das Fluchtfahrzeug während der Fahndung auf der A 45 in Richtung Oberhausen - die Unbekannten Insassen flüchteten mit bis zu 200 km/h von der A 45 über die Hafenautobahn bis zur Lagerhausstraße im Hafenquartier.

Dort entdeckte die Polizei den bei einem Unfall an einem derzeit unbekannten Ort beschädigten BMW verlassen und mit laufendem Motor. Die Kriminalpolizei stellte Spuren sicher und ermittelt zur Identität der Unbekannten. Dabei geht es um den Einbruch, Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht und ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen.

Wer kann Angaben zu den Insassen des BMW machen? Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

Den Einbruch in eine Wohnung am Kleinen Floraweg bemerkte ein Hund um 21.10 Uhr. Der Hund bellte, als er die Einbrecher bemerkte, so dass der Bewohner auf die Täter aufmerksam wurde. Als er sie im Wohnzimmer entdeckte, flüchteten die Einbrecher durch ein Fenster. Sofort verständigte der Mann die Polizei, die eine Fahndung auslöste.

