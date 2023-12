POL-DO: Vermisster Mann ist wieder da

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1224 Nach einem Einbruch in eine Zahnarztpraxis auf der Landgrafenstraße in Dortmund-Mitte hat die Polizei am Donnerstagabend (21. Dezember) einen Tatverdächtigen festgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschaffte sich ein 33-jähriger Mann gegen 20.45 Uhr unberechtigter Weise Zutritt zu der Praxis. Seine Absicht: Wertgegenstände und ...

mehr