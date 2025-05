Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Zu schnell unterwegs - Fahrer nach Kollision mit Baum lebensbedrohlich verletzt

Lebensgefährliche Verletzungen hat sich ein 25 Jahre alter Autofahrer zugezogen, nachdem er am Sonntag auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Harthausen und Steinhilben mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt ist. Seine Beifahrerin zog sich nach bisherigen Erkenntnissen glücklicherweise nur eher leichte Verletzungen zu. Kurz vor 17 Uhr verlor der Peugeot-Fahrer wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen und kam beim Gegensteuern nach links von der Fahrbahn ab. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den eingeklemmten 25-Jährigen aus seinem Pkw befreien, er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Auch die 26-jährige Beifahrerin wurde nach der Untersuchung durch einen Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Peugeot entstand wirtschaftlicher Totalschaden von schätzungsweise rund 25.000 Euro. Um den Wagen kümmerte sich ein Abschleppdienst. Die Verkehrspolizei Sigmaringen hat die Ermittlungen zum Unfall übernommen und beim Fahrer eine Blutentnahme veranlasst. Im Wagen wurde bei der Unfallaufnahme Cannabis aufgefunden. Die weiteren Ermittlungen dauern hierzu noch an.

Beuron

Pkw überschlägt sich - Mitfahrerin schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall mussten am Sonntag in den frühen Morgenstunden Feuerwehr, Polizei und der Rettungsdienst samt Rettungshubschrauber auf die Kreisstraße zwischen Beuron und Bärenthal ausrücken. Kurz nach 4 Uhr kam die 24-jährige Fahrerin eines BMW mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab, woraufhin sich der Pkw überschlug und in einem Graben zum Liegen kam. Während die Fahrerin und eine Beifahrerin nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt blieben und sich selbstständig aus dem Wagen befreien konnten, wurde eine 21-jährige Mitfahrerin auf der Rückbank im BMW eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Wagen befreit werden, ein Rettungshubschrauber flog die Schwerverletzte anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell