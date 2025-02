Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 08.02.2025

Leer (ots)

++Diebstahl aus Pkw++Brand Garage und Carport++Vandalismus++

Diebstahl aus Pkw

Emden - Ein bisher unbekannter Täter hat bereits am Donnerstag in den frühen Vormittagsstunden gegen 08:30 Uhr in der Nesselander Straße aus einem unverschlossenen schwarzen Pkw der Marke VW die Handtasche entwendet. Nun fehlen der 31-jährigen Geschädigten aus Emden nicht nur geringes Bargeld, sondern auch viele wichtige Karten und Dokumente. Der Täter nutzte die nur kurze Abwesenheit der Geschädigte, um zuzugreifen. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Brand Garage und Carport

Westoverledingen - Gegen 01:40 Uhr des Samstages geriet in der Grünen Straße in der Ortschaft Ihrenerfeld die Garage und Carport in Brand. Der 58-jährige Geschädigte wurde bei dem Versuch, das Feuer zu löschen, leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt werden. Ein Übergreifen des Feuers auf das Haupthaus konnte die Feuerwehr verhindern. Schwer beschädigt oder gar zerstört wurden neben der Garage und Carport mehrere Pkw, 1 Motorrad und 2 Fahrräder sowie weiteres Inventar. Die Brandursache ist unklar, die Ermittlungen durch die Polizei wurden aufgenommen. Die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte aber nach hiesiger Einschätzung erheblich sein.

Vandalismus

Rhauderfehn - Am Freitagvormittag hat ein bisher unbekannter Täter ein schwarzes Mountainbike der Marke Bulls so derart am Hinterrad beschädigt, dass der 14-jährige Nutzer aus Rhauderfehn sein Rad nur noch nach Hause schieben konnte. Geschehen ist die Tat am/im Fahrradstand der Hauptschule an der Werftstraße. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Rhauderfehn.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell