Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunkener Mann legt sich mit Polizisten an

Mit Anzeigen muss ein 43-Jähriger rechnen, der am Samstagnachmittag betrunken mit seinem Fahrrad unterwegs war und sich bei der Kontrolle mit der Polizei angelegt hat. Ein Zeuge war in der Kreuzlinger Straße auf den alkoholisierten Mann aufmerksam geworden, der sich offenbar kaum auf den Beinen halten konnte und verständigte daraufhin die Polizei. Bei der Überprüfung reagierte der 43-Jährige umgehend aggressiv. Als er die Beamten mehrfach zum Kampf aufforderte, bedrohlich gestikulierte und Beleidigungen um sich warf, setzten diese Pfefferspray ein und nahmen den Mann vorläufig fest. Dagegen wehrte er sich vehement. Nachdem eine Atemalkoholmessung über 3 Promille ergab, musste der 43-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Neben einer drohenden Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt kommen unter anderem auch Strafanzeigen wegen Beleidigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte auf ihn zu.

Friedrichshafen

In Schule eingebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem sich Unbekannte am Sonntagvormittag gewaltsam Zutritt zum Schulgebäude in der Werastraße verschafft haben, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und sucht Zeugen. Die Täter brachen die Eingangstüren auf und öffneten auch im Inneren mehrere Türen gewaltsam. Offenbar bei der Tathandlung gestört, ergriffen die Unbekannten die Flucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Zeugen beobachteten gegen 11.30 Uhr mehrere dunkel gekleidete Jugendliche, als diese aus dem Gebäude kamen und wegrannten. Eine weitere Person soll sich dabei bei der Fahrradgarage aufgehalten haben. Diese wird als etwa 16 Jahre alt und kurzhaarig beschrieben. Der junge Mann trug vollständig schwarze Kleidung und eine schwarze Mütze. Hinweise von Personen, die sachdienliche Informationen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Kellerraum aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat sich am Wochenende Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Seewald" verschafft. Im Untergeschoss machte sich der Täter an mehreren Kellerräumen zu schaffen, brach ein Abteil auf und stahl DJ-Equipment im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die insbesondere zwischen Samstag, 9.30 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Tettnang

Motorroller kollidiert mit Pkw

Leicht verletzt wurde eine 20 Jahre alte Motorroller-Fahrerin, als sie am Sonntagvormittag mit einem Auto zusammengestoßen ist. Der 19-jährige Fahrer eines Mercedes fuhr aus einer Parklücke am Fahrbahnrand auf die Straße und übersah dabei offenbar die von hinten herannahende Vespa-Lenkerin. Sie stieß gegen den Wagen und stürzte auf die Fahrbahn. Insgesamt entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Oberteuringen

In Wohnhaus eingebrochen

Die Kippstellung einer Terrassentür hat ein Einbrecher ausgenutzt, als er am Samstagmorgen zwischen 2 Uhr und 8.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Adlerstraße in Bitzenhofen eingestiegen ist. Im Inneren öffnete der Unbekannte mehrere Schubladen und flüchtete mit einem dreistelligen Bargeld-Betrag. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen des Einbruchs und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen. Tipps, wie Sie sich bestmöglich gegen diese Art von ungebetenen Gästen schützen können, finden Sie auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de oder unter www.k-einbruch.de .

Überlingen

Ins Schleudern geraten - Unfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 bei Überlingen. Eine 19 Jahre alte VW-Fahrerin war in Richtung Sipplingen unterwegs als sie mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit nach rechts ins Bankett kam. Beim Gegenlenken verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und prallte frontal in die Leitplanke. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise niemand. Der VW Beetle war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

