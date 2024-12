POL-ST: Steinfurt-Bo., Einbruch in Wohnhaus

Steinfurt (ots) - Am Dienstagabend (17.12.24) hat es einen Raub auf eine Tankstelle an der Altenberger Straße gegeben. Der Täter ist flüchtig. Um kurz vor 20.00 Uhr betrat ein maskierter Mann die Tankstelle, die an der Einmündung Berliner Straße liegt. Der Unbekannte hatte ein Messer in der Hand und forderte das Geld aus der Kasse. Der Tankstellen-Mitarbeiter übergab einen mittleren dreistelligen Eurobetrag an den ...

