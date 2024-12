Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Raub auf Tankstelle, Täter flüchtet

Steinfurt (ots)

Am Dienstagabend (17.12.24) hat es einen Raub auf eine Tankstelle an der Altenberger Straße gegeben. Der Täter ist flüchtig. Um kurz vor 20.00 Uhr betrat ein maskierter Mann die Tankstelle, die an der Einmündung Berliner Straße liegt. Der Unbekannte hatte ein Messer in der Hand und forderte das Geld aus der Kasse. Der Tankstellen-Mitarbeiter übergab einen mittleren dreistelligen Eurobetrag an den Täter. Dieser flüchtete dann zu Fuß in Richtung Innenstadt. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß sowie schlank. Er trug eine dunkelblaue Baseball-Jacke, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose, weiße Schuhe, eine weiße Kappe sowie schwarze Handschuhe. Maskiert war er mit einem mehrfarbigen Schal, schwarz mit hellem Muster. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Täter ein. Dieser konnte jedoch nicht mehr festgestellt werden. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Täter geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

