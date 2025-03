Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 83-jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall in Rostock schwerstverletzt

Rostock (ots)

Schwerstverletzt wurde ein 83-jähriger Fußgänger am Sonnabendmittag in der Ostseeallee in Lütten Klein. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen sei der Rostocker gegen 12 Uhr von einem rückwärts aus einer Parklücke ausparkenden Audi erfasst worden, woraufhin er auf die Fahrbahn stürzte. Der 26-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Der Fußgänger wurde in eine Rostocker Klinik verbracht. Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang wurde die Dekra hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen dauern an, ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall wurde eingeleitet.

Beide Beteiligte sind deutsche Staatsbürger. Die Fertigung der vorliegenden Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 14:45 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.

