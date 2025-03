Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hochwertige Felgen gestohlen

Hoya (ots)

MW

Bei einem ortsansässigen Autohaus in der Straße Auf dem Kuhkamp wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag an einem schwarzen Audi die Reifen samt Felgen entwendet, indem das Auto auf Steinen aufgebockt wurde. Die Felgen waren hochwertig. Durch das Aufbocken des Audi wurden zudem die Ankerbleche der Bremsanlagen beschädigt. Die Schadenssumme beläuft sich insgesamt auf ca. 7000EUR. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Hoya unter Tel. 04251-67280 in Verbindung zu setzen.

