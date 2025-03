Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rund um den E-Scooter

Bückeburg/Obernkirchen (ots)

(ma)

Gegen 05.30 Uhr ist heute Morgen ein 35jähriger Fahrer eines E-Scooters auf der Plettenbergstraße in Bückeburg gestürzt.

Der 35jährige aus Porta Westfalica war auf dem Weg zum Bahnhof und konnte von der benachrichtigten Polizei nicht am Ereignisort angetroffen werden, wo die Beamten lediglich auf dem Gehweg den E-Scooter und einen Rucksack vorfanden.

Mit eigens eingeräumten Erinnerungslücken ist der Portaner nach einer Fahndung an der Ernst-Kestner-Straße unverletzt ausfindig gemacht worden. Nach einer Belehrung erklärte der 35jährige öfter Cannabis zu konsumieren und willigte in einen Drogenvortest ein, der positiv ausfiel.

Dem Portaner ist im Klinikum Schaumburg eine Blutprobe entnommen worden; ein entsprechendes Strafverfahren wegen des Tatverdachts des Drogenkonsums im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Ohne einen entsprechenden Versicherungsschutz für den gefahrenen E-Scooter ist am Mittwoch gegen 10.50 Uhr eine 20jährige Frau aus Bückeburg auf der Georgstraße gestoppt worden. Die Bückeburgerin gab an, dass sie den E-Scooter erst am Vortag gekauft hatte und aktuell keinen gültigen Versicherungsschutz nachweisen könne. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Am Dienstag ist ein 15jähriger Schüler aus Obernkirchen gegen 07.40 Uhr auf seinem Schulweg an der Weiterfahrt durch die Polizei Obernkirchen gehindert worden, weil auch dieser keinen gültigen Versicherungsschutz für den gefahrenen E-Scooter vorweisen konnte. Auch in diesem Fall ist eine Strafanzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell