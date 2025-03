POL-NI: Warmsen: Zeuge mit Nordic-Walking-Stöcken gesucht

Bad Nenndorf (ots) - (Reh) Die Polizei Bad Nenndorf sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch, den 05.03.2025, im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 18:00 Uhr in der Kramerstraße in Bad Nenndorf ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug den in der Kramerstraße, vor einer dortigen Zahnarztpraxis abgestellten ...

mehr