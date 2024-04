PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Verkehrsunfallflucht im Bereich Feldberg (Sandplacken) mit schwerverletzter Person+++

Polizeistation Oberursel (ots)

PRESSEAUFRUF zu VU/0477351/2024

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Oberursel, L3024

Sonntag, 28.04.2024, 11:25 Uhr

Am Sonntagmittag befuhr eine 52-jährige Radfahrerin die L3024 vom Feldbergplateau kommend, in Fahrtrichtung Sandplacken. Im Bereich einer Kurve geriet ein entgegenkommendes Wohnmobil auf die Gegenfahrspur. Die Radfahrerin musste ausweichen, prallte in die Leitplanke und stürzte, wodurch sie erheblich verletzt wurde. Das Wohnmobil setzte seine Fahrt in Richtung L3025/Rotes Kreuz fort.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem beteiligten Wohnmobil machen können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06171 / 6240-0 bei der Polizeistation Oberursel zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell