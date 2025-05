Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Diebe schlauchen Diesel ab

Auf rund 500 Euro wird der Sachschaden beziffert, den bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende beim Abschlauchen von Diesel aus Baustellenfahrzeugen an der B 33 verursacht haben. Die Diebe öffneten die Tankdeckel zweier Bagger, die an der Abzweigung "Riesenhof" abgestellt waren, gewaltsam und schlauchten mehrere hundert Liter Kraftstoff ab. Zudem fuhren die Unbekannten Spuren zufolge mutmaßlich mit einem der Baustellenfahrzeuge, stellten es dann jedoch wieder ab. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe den Kraftstoff mit einem Fahrzeug abtransportiert haben dürften, und bittet Personen, die im Bereich der Baustelle Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Mann geht auf Polizisten los - Anzeigen sind die Folge

Mehrere Strafanzeigen kommen auf einen 31-jährigen Mann zu, der am Montagabend auf mehrere Polizisten losgegangen ist und im weiteren Verlauf die Beamten beleidigt und einen Arzt bedroht hat. Die Polizei wurde gegen 23.30 Uhr von einer Zugbegleiterin verständigt, da sich der alkoholisierte 31-Jährige an Bord des Zugs renitent verhielt. Am Ravensburger Bahnhof stieg der Mann schließlich aus und ging in aggressiver Haltung auf eine alarmierte Polizeistreife und das Zugpersonal los. Die Beamten nahmen den 31-Jährigen vorläufig fest und legten ihm Handschließen an. Gegen die Festnahmen und die weiteren polizeilichen Maßnahmen wehrte sich der Alkoholisierte mit aller Kraft und versuchte unter anderem, einen Beamten zu treten. Im weiteren Verlauf beleidigte er die eingesetzten Polizisten und bedrohte einen Arzt im Rahmen der Haftfähigkeitsuntersuchung. Der 31-Jährige musste die Nacht in der Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen und wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung angezeigt.

Bad Waldsee

Seniorin missachtet Vorfahrt - ein Verletzter

Eine 77 Jahre alte VW-Fahrerin hat am Montag kurz nach 17 Uhr beim Einfahren in die B 30 auf Höhe Mattenhaus die Vorfahrt eines 24-jährigen Opel-Fahrers missachtet. Bei der wuchtigen Kollision erlitt der 24-Jährige, der in Richtung Ravensburg unterwegs war, leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Um den nicht mehr fahrbereiten VW, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Der Sachschaden am Opel wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße in Fahrtrichtung Ravensburg bis gegen 19.30 Uhr gesperrt.

Bad Waldsee

Teenager nach diversen Sachbeschädigungen rund um den Stadtsee ermittelt

Mehrere Zeugenhinweise gingen beim Polizeiposten Bad Waldsee nach diversen Sachbeschädigungen rund um den Stadtsee ein. Unter anderem sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Bücherregal im Bereich des Uferwegs in Brand gesteckt, eine Wellenbank in den See geworfen und Fenster am Gebäude des Rudervereins eingeworfen worden (wir haben berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6042669). Aufgrund der Hinweise ermittelt der Polizeiposten Bad Waldsee gegen drei Teenager im Alter von 16 und 17 Jahren und hat im Zuge dessen unter anderem deren Mobiltelefone sichergestellt. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Staatsanwaltschaft eine Anzeige gegen die Tatverdächtigen vorgelegt.

Altshausen

Vermeintliche Geldanlage - Mann verliert Erspartes

Mit nur 250 Euro Einsatz einen fünfstelligen Euro-Betrag erwirtschaften? Diese allzu verlockende Gewinnaussicht endete für einen 46-Jährigen als dreiste Betrugsmasche und kostete ihn mehrere tausend Euro seines Ersparten. Der Mann war im Internet auf eine vermeintlich lukrative Geldanlagemöglichkeit gestoßen und investierte zunächst 250 Euro in angebliche Aktien. Die angeblichen Broker täuschten dem 46-Jährigen innerhalb kürzester Zeit einen Gewinn von über 50.000 Euro vor. Vor der Auszahlung des hohen Betrags sollte der 46-Jährige allerdings für vermeintliche Gebühren und eine angebliche Freischaltung rund 3.000 Euro bezahlen. Der 46-Jährige überwies das Geld an die Betrüger und wurde stutzig, als weitere Geldforderungen gestellt wurden. Er erstattete Anzeige bei der Polizei, die nun wegen Betrugs ermittelt und erneut vor dieser Betrugsmasche warnt. Seien Sie vorsichtig bei angeblich traumhaften Renditen und holen Sie Vergleichsangebote anderer Anbieter ein. Weitere Informationen zu dieser und ähnlichen Betrugsmaschen finden Sie auf www.polizei-beratung.de.

Wangen

Polizei nimmt dreiste Kupferdiebe fest

Zwei Kupferdiebe im Alter von 20 und 44 Jahren hat die Polizei am Montagmittag auf einem ehemaligen Betriebsgelände in der Straße "Ausrüstung" festgenommen. Das Duo war am helllichten Tag von einem Security-Mitarbeiter dabei ertappt worden, als es im Begriff war, Kupfer zu entwenden. Auf die beiden Männer kommen nun Strafanzeigen wegen versuchten Diebstahls und Hausfriedensbruchs zu.

Kißlegg

Vorfahrt missachtet - zwei Verletzte

Zwei leicht verletzte Personen sowie Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Montag kurz nach 14 Uhr bei Waltershofen gefordert. Ein 18 Jahre alter Daimler-Lenker wollte von Waltershofen kommend auf die K 8025 einbiegen und übersah dabei eine 30-jährige Audi-Fahrerin, die von Gebrazhofen in Richtung Wangen unterwegs war. Durch die wuchtige Kollision wurde der Audi von der Straße geschleudert und prallte gegen ein Verkehrszeichen sowie einen Wildschutzzaun. Die 30-Jährige wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ein Säugling, der sich ebenfalls an Bord des Audi befand, wurde ebenfalls mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kümmerte sich der Abschleppdienst.

Aichstetten

Fahrzeug geht nach Unfall in Flammen auf

Glück im Unglück hatte ein 19 Jahre alter BMW-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach Mitternacht auf der A 96. Zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-West und Aichstetten platzte Angaben des 19-Jährigen zufolge an dem Wagen ein Reifen. In der Folge verlor der Mann die Kontrolle über den BMW, kam von der Fahrbahn ab und durchbrach die Schutzplanke. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug mehrfach am dortigen Abhang und geriet schließlich in Brand. Der 19-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeugwrack befreien, bevor dieses völlig ausbrannte. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Mann mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen an, um den Brand zu löschen. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, er wurde in der Folge abgeschleppt. Der Sachschaden am Fahrbahnbelag und der Leitplanke wird auf rund 20.000 Euro beziffert.

Bad Wurzach

Kupferdiebe unterwegs - Polizei bittet um Hinweise

Kupferdiebe waren am vergangenen Wochenende im Stadtgebiet unterwegs. Die bislang unbekannten Täter rissen am Gebäude des Leprosenhauses in der Ravensburger Straße rund acht Meter Kupferrohre ab und entwendeten diese. Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07564/2013 beim Polizeiposten Bad Wurzach zu melden.

