PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 26.05.2025

Ravensburg (ots)

37-Jähriger wegen Handels mit Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft

Wegen des Handels mit Cannabis in nicht geringer Menge sitzt ein 37-Jähriger seit Freitag in Untersuchungshaft. Nach einem Hinweis und länger andauernden Ermittlungen durch Beamte der Ermittlungsgruppe Rauschgift hatte die Staatsanwaltschaft Ravensburg beim zuständigen Gericht einen Durchsuchungsbeschluss für das Zimmer des Tatverdächtigen in einer Unterkunft beantragt. Am Freitagmorgen nahmen Einsatzkräfte den 37-Jährigen in seiner Unterkunft fest und stellten bei der folgenden Durchsuchung mehrere hundert Euro Bargeld sowie über ein halbes Kilogramm Marihuana sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde der gambische Staatsangehörige einer Haftrichterin vorgeführt, die einen Untersuchungshaftbefehl gegen den dringend Tatverdächtigen erließ und in Vollzug setzte. Anschließend brachten die Beamten den 37-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt.

Staatsanwalt Dr. Christian Weinbuch, Tel. 0751/806-1344

Polizeihauptkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

