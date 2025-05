Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Beuron / Hausen im Tal

Wanderer entdeckt menschliche Überreste - Vermisste identifiziert

In einem schwer zugänglichen Bereich in der Nähe des "Lenzenfelsen" hat ein Wanderer am Montagabend menschliche Überreste und persönliche Gegenstände entdeckt, die zwischenzeitlich der seit 26.06.2024 vermissten Ursula R. zugeordnet werden konnten (wir haben berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5811752). Beamte des örtlichen Polizeireviers und der Kriminalpolizei haben die Fundstelle und menschlichen Überreste sowohl am Montag als auch am Dienstag unter Hilfe der Bergwacht sowie unter Einsatz einer Drohne untersucht und dabei den Verdacht bestätigt, dass es sich bei der aufgefundenen Person um die Vermisste aus Beuron handelt. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats sind noch nicht abgeschlossen, bislang liegen jedoch keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor. Die Vermisstenfahndung wurde gelöscht.

Meßkirch

Polizei ermittelt nach Brand

Nach dem Brand einer Garage in der Feldherrnstraße in Rohrdorf hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und schließt eine Brandstiftung derzeit nicht aus. Am Dienstag kurz vor 23 Uhr rückten Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zu der Garage aus, die zu einer städtischen Unterkunft gehört. Die Feuerwehr startete unverzüglich mit den Löscharbeiten und konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohngebäude verhindern. Die Garage brannte derweil nahezu vollständig aus. Der Sachschaden wird aktuell auf über 50.000 Euro geschätzt. Während des Brandausbruchs hatten sich zwei Bewohner in der angrenzenden Unterkunft befunden, verletzt wurde zum Glück niemand. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an.

Mengen

Unfallflucht

Unfallflucht hat zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ein Unbekannter begangen, als er im Breslauer Weg vermutlich beim Rangieren auf einem Privatgrundstück gegen ein Garagentor gefahren und anschließend geflüchtet ist. Der Polizeiposten Mengen hat den Unfall mit rund 1.000 Euro Sachschaden aufgenommen und nimmt Hinweise auf den Verursacher unter Tel. 07572/5071 entgegen.

Bad Saulgau

Fenster an Schule eingeworfen

Offensichtlich mit einem Stein haben Unbekannte an einer Schule in der Geschwister-Scholl-Straße ein Glasfenster eingeworfen und dabei Sachschaden von mehreren hundert bis tausend Euro angerichtet. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen zu dem Fall, der sich zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen ereignet hat, aufgenommen. Personen, die im Zusammenhang mit der Tat möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Pfullendorf

Verkehrskontrolle

Bereits wenige Tage nach seinem Geburtstag wird sich ein 18 Jahre alter Autofahrer nach einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet voraussichtlich bereits mit der Bußgeldstelle und der Führerscheinstelle auseinandersetzen müssen. Beamte des Polizeipostens Pfullendorf hatten den Fahranfänger zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt und bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln bemerkt. Ein Drogenvortest erhärtete den Verdacht und schlug auf Cannabis an, sodass der 18-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Bestätigt die Untersuchung der Blutprobe den Verdacht der Drogenbeeinflussung, wird der junge Mann entsprechend wegen des Verkehrsverstoßes angezeigt.

