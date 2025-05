Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Schwerer Verkehrsunfall fordert vier Schwerverletzte

Uhldingen-Mühlhofen/Bodenseekreis (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am frühen Dienstagabend zwischen Daisendorf und Gebhardsweiler vier Schwerverletzte gefordert. Den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge befuhr die 70-jährige Lenkerin eines Volvo gegen 17.30 Uhr die K 7783 von Daisendorf in Richtung Mühlhofen, als Zeugenangaben zufolge das Fahrzeug aus bislang nicht geklärtem Grund beschleunigte und einem vor ihr in gleicher Richtung fahrenden Ford wuchtig hinten auffuhr. Durch die Energie des Aufpralls wurde der Ford auf die Gegenfahrbahn gestoßen und prallte dort frontal in einen entgegenkommenden Mitsubishi. Der Volvo kam rechts von der Fahrbahn ab, fuhr ungebremst geradeaus durchs Bankett weiter und wurde nach rund 100 Metern von der Leitplanke der dortigen scharfen Rechtskurve gestoppt. Sowohl die 70-Jährige als auch der 62-jährige Fahrer des Mitsubishi wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der alarmierten Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort war, mit technischem Gerät aus den Fahrzeugen befreit werden. Die Beifahrerin des Mitsubishi sowie der 54-jährige Fahrer des Ford waren nicht eingeklemmt und konnten direkt vom Rettungsdienst übernommen werden, der ebenfalls mit mehreren Fahrzeugen und einem Rettungshubschrauber am Einsatzort war. Nach derzeitigem Stand wurden die beiden Insassen des Mitsubishi schwerstverletzt, die Fahrerin des Volvo und der Fahrer des Ford schwerverletzt. Alle Beteiligten wurden von den Rettungskräften nach notärztlicher Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die drei beteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten vom Abschleppdienst abtransportiert werden. Der Gesamtsachschaden dürfte mehrere zehntausend Euro betragen. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und die polizeiliche Unfallaufnahme war die K 7783 bis in die Abendstunden voll gesperrt. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache sind noch nicht abgeschlossen.

