Ravensburg

Frau greift nach Dienstwaffe von Polizistin

Mit einer Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte muss eine 37-Jährige rechnen, die am Dienstagabend in der Bahnhofstraße einer Polizeibeamtin an deren Schusswaffe gefasst hat. Die Beamten waren gegen 18.30 Uhr auf die Frau aufmerksam geworden, weil sich diese im Bereich der Bahnanlage verdächtig verhielt. Während die Polizeistreife die 37-Jährige einer Personenkontrolle unterzog, griff diese plötzlich unvermittelt an die im Holster getragene Waffe der Polizeibeamtin. Die Polizistin konnte die Wegnahme der Pistole verhindern, die Frau wurde vorläufig festgenommen. Aufgrund ihres psychisch auffälligen Zustands wurde sie in der Folge in eine Fachklinik gebracht.

Ravensburg

Pkw streifen sich - Polizei sucht Zeugen

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 15.30 Uhr in der Schubertstraße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Ravensburg. Ein 28-jähriger Hyundai-Lenker war in Richtung Goethestraße unterwegs, als es zum Streifvorgang mit dem Wagen eines unbekannten Entgegenkommenden kam. Am Hyundai entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Der Unbekannte setzte nach dem Unfall seine Fahrt in Richtung Robert-Bosch-Straße fort. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Unbekannten oder dessen Fahrzeug geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 melden.

Weingarten

Fahrzeug bemalt und zerkratzt

Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro hat ein bislang unbekannter Täter am frühen Dienstagmorgen an einem Skoda verursacht, der in der Wilhelm-Braun-Straße abgestellt war. Der Unbekannte bemalte den Wagen an der Fahrerseite mit einem wasserfesten Stift und zerkratzte die Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand. Personen, die zwischen 1 und 5 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 bei den Ermittlern des Polizeireviers Weingarten zu melden.

Argenbühl

Unbekannte beschädigen Minibagger

Auf einer Baustelle am Gemeindeverbindungsweg zwischen Lochhammer und Staudach haben Vandalen einen Minibagger demoliert und dabei Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro angerichtet. Die Täter rissen unter anderem einen Spiegel ab, schnitten eine Armlehne auf und die Bedienhebel ab. Das Polizeirevier Wangen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im Zeitraum zwischen Montag, 15.30 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr, Verdächtiges im Bereich der Baustelle beobachtet haben, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Leutkirch

Senior bei Geldwechsel bestohlen

Mehrere hundert Euro Bargeld hat ein bislang unbekannter Täter am Dienstag gegen 10.30 Uhr einem 72-Jährigen entwendet. Der Unbekannte sprach den Senior im Bereich der Bahnhofsarkaden vor einem Supermarkt an und bat ihn, Geld zu wechseln. Der 72-Jährige öffnete daraufhin seine Geldbörse, um nach Wechselgeld zu suchen. Mutmaßlich griff der Täter in diesem Moment in den Geldbeutel und stahl mehrere Geldscheine. Der 72-Jährige bemerkte erst später das Fehlen des Geldes und verständigte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen des Trickdiebstahls und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um Zeugenhinweise zu dem unbekannten Täter. Dieser soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein und dunkles Haar haben. In diesem Zusammenhang warnen die Beamten erneut vor dieser Diebstahlsmasche.

