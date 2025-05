Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Salem Mimmenhausen

Brand fordert drei verletzte Personen und hohen Sachschaden

Am Mittwochabend um 23:23 Uhr kam es in einem Zweifamilienhaus im Löschweg in Salem zu einem schweren Brand. Der Brand entstand, als ein Heizstrahler umfiel und Lack entzündete, den ein 61-jähriger Bewohner des Hauses bei Arbeiten mit diesem Lack verwendet hatte. Die Flammen breiteten sich schnell aus und setzten den gesamten Keller in Brand. Die Feuerwehr wurde alarmiert und rückte mit mehreren Duzend Einsatzkräften und zig Fahrzeugen zur Einsatzstelle aus. Zudem waren mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes im Einsatz. Drei Personen, darunter der Verursacher, eine 65-jährige Frau und eine 40-jährige Frau, wurden mit Rauchgasvergiftungen in ein nahgelegenes Klinikum eingeliefert. Zwei von ihnen konnten von dort bereits wenige Stunden später wieder entlassen werden, während der dritte Patient im Krankenhaus verblieb. Der Brand beschädigte beide Wohnungen des Hauses so stark, dass sie aktuell nicht bewohnbar sind. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Der Polizeiposten Salem ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. Die Bewohner des Gebäudes kamen zunächst bei ihrer jeweiligen Verwandtschaft beziehungsweise Bekanntschaft unter. Der Einsatz der Rettungskräfte vor Ort zog sich über mehrere Stunden hin.

Markdorf

Deutlich alkoholisiert in Unfall verwickelt

Am Mittwochabend kam es gegen 23:45 Uhr in der Marktstraße von Markdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen 2 Pkw im Begegnungsverkehr, bei welchem ein Pkw-Lenker deutlich betrunken war. Eine 46-jährige Frau fuhr mit ihrem grauen Mercedes in Richtung Ortsmitte, als es an einer Engstelle zum Zusammenstoß mit einem Audi kam, der von einem 39-jährigen Mann geführt wurde. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Nach dem Unfall gab es einen Streit zwischen den Beteiligten sowie den Insassen beider Fahrzeuge. Mutmaßlich auch, da die Frau angeblich unter Alkoholeinfluss stand und somit ihre Fahrereigenschaften eingeschränkt waren. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeirevier Überlingen mussten feststellen, dass die Lenkerin des Mercedes tatsächlich deutlich betrunken war und leiteten daher Ermittlungen wegen eines entsprechenden Verkehrsdelikts ein. Die Frau musste in der Folge eine Blutprobe abgeben.

