Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Körperverletzung führt zu 3 verletzten Männern

Eine Auseinandersetzung in der Mozartstraße in Gammertingen zwischen drei Männern am Mittwoch den 28.05.2025 endete mit wechselseitigen Körperverletzungen in Form von Faustschlägen gegen den Kopf. Die Polizei wurde um 20:12 Uhr alarmiert, wobei durch Anrufer zunächst von einem Gewaltverbrechen unter der Anwendung eines Messers berichtet wurde. Daher entsendete das Polizeipräsidium Ravensburg zunächst etliche Streifenbesatzungen, welche aus den umliegenden Dienststellen zum Einsatzort eilten. Im Rahmen der Ermittlungen durch das Polizeirevier Sigmaringen konnte unter anderem durch Zeugenangaben bislang ermittelt werden, dass es zwischen den Männern zwar zu einer Schlägerei kam, der Einsatz eines Messer jedoch bislang durch niemanden wahrgenommen wurde. Bei der polizeilichen Überprüfung wurde jedoch bei einem der Beteiligten, einem 23-Jährigen Mann, ein Messer aufgefunden. Ob dieses Messer auch bei der Auseinandersetzung verwendet wurde, wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein. Alle drei Männer standen unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und wurden lediglich leicht verletzt. Ein Rettungswagen behandelte die Männer vor Ort. Die Verletzungen stellten sich als nicht so schwer heraus, so dass keiner von ihnen in eine Klinik eingeliefert werden musste. Zu allen 3 Männern, im Alter von 23 bis 33 Jahren wird nun der Polizeiposten Gammertingen die weiteren Ermittlungen übernehmen. Hierzu bittet der Polizeiposten mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07574 921687 zu melden.

