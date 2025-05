Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Herbertingen

Polizei bittet nach Unfall um Hinweise - Pkw überschlägt sich nach Ausweichmanöver

Eigenen Angaben zufolge nach einem Ausweichmanöver ist am Donnerstagabend ein 23-Jähriger auf der Kreisstraße zwischen Binzwangen und Hundersingen mit seinem BMW von der Fahrbahn abgekommen und hat sich dabei leicht verletzt. Demnach musste der 23-Jährige kurz nach 20.30 Uhr in einer Kurve ein Ausweichmanöver einleiten, nachdem ihm ein roter Pkw entgegenkam, der die Kurve schnitt und dabei auf die Gegenfahrbahn geraten war. Der 23-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen, kam ins Schlingern und, nachdem sich der BMW zweimal überschlagen hatte, in einem Feld zum Liegen. Der 23-Jährige konnte sich selbst aus dem Wagen befreien und zog sich zum Glück lediglich leichtere Verletzungen zu. Er wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des roten Pkw fuhr offenbar von dem Unfall unbeeindruckt in Richtung Binzwangen weiter. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang Personen, die das Ausweichmanöver beobachtet haben oder denen der rote Pkw möglicherweise aufgefallen ist, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Haid / Schwarzenbach

Kontrollstelle eingerichtet

Eine größere Kontrollstelle haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau mit Unterstützung weiterer Kräfte am Mittwochnachmittag und -abend auf der B 32 zwischen Haid und Schwarzenbach eingerichtet. Eine Handvoll Autofahrer mussten infolge der Kontrolle ihre Wagen stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, da sie Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln zeigten. Drogentests hatten den Verdacht des Drogenkonsums jeweils erhärtet und positiv auf Cannabis angeschlagen. Ein Autofahrer muss mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen: Bei ihm stellten die Beamten ein verbotenes Einhandmesser sicher. Vier weitere Autofahrer hatten während der Fahrt ihr Mobiltelefon bedient oder waren nicht angeschnallt. Der Fahrer eines getunten Wagens durfte seine Fahrt nicht fortsetzen, da das Fahrzeug zunächst einer Prüfstelle vorgeführt werden muss.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell