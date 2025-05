Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Jugendliche entwenden Fahrräder - Polizei bittet um Hinweise

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Freitagmorgen am Bahnhof mehrere Fahrräder und mutmaßlich einen E-Scooter entwendet. Ein Zeuge beobachtete kurz vor 3 Uhr, wie die Unbekannten die Zweiräder gewaltsam von ihren Schlössern lösten und in der Folge mitnahmen. Eine sofortige Fahndung mehrerer Polizeistreifen verlief ohne Erfolg. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun wegen der Diebstähle und bittet weitere Zeugen sowie Geschädigte, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Bad Waldsee

12-Jähriger mit Pocket-Bike unterwegs

Ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein, war am Mittwochabend ein 12-Jähriger in der Rudolf-Diesel-Straße mit einem sogenannten Pocket-Bike unterwegs. Ein Zeuge verständigte die Polizei, die den Buben stoppte und ihm die Weiterfahrt untersagte. Der Halter des Mini-Motorrads muss nun mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen, weil er die Fahrt zugelassen hat.

Isny

Verkehrspolizei untersagt Fahrt wegen Überladung

Beamte der Verkehrspolizei haben am Mittwochabend im Stadtgebiet einem 39-jährigen Pkw-Lenker die Fahrt untersagt, da dieser seinen Wagen deutlich überladen hatte. Der Mann war anlässlich eines Umzugs damit beschäftigt, Umzugsgüter auf das Dach des Fahrzeugs zu binden. Ein Verkehrsteilnehmer verständigte die Polizei. Erst nachdem der 39-Jährige das Wagendach abgeladen hatte, durfte er seine Fahrt antreten.

Bad Wurzach

Dreister Dieb bestiehlt Seniorin im Schlaf

Durch ein lautes Geräusch ist am Donnerstag kurz vor 15.30 Uhr eine 74-Jährige in ihrem Haus in der Straße "An der Kiesgrube" aus dem Mittagschlaf gerissen worden. Als die Frau nachsah, stellte sie im Treppenhaus einen Unbekannten fest, der in Richtung des Geländes des Frühlingsfests flüchtete. Daraufhin stellte sich heraus, dass der Täter zuvor aus einer Schublade Bargeld entwendet hatte. Der Unbekannte soll sehr jung, schlank und etwa 175 cm groß gewesen sein. Er trug zur Tatzeit einen grünen Kapuzenpullover. Personen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

