Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: POL-Einsatz: Medieneinladung zur 40. internationalen Bodenseeregatta der Polizei vor Langenargen am 06.06.2025

Langenargen (Bodenseekreis) (ots)

Langenargen. Am Freitag, den 06.06.2025, findet zum 40. Mal die internationale Bodenseeregatta der Polizei im Seeraum vor Langenargen satt. Zu diesem sportlichen Wettkampf haben sich rund 30 Boote aus der Schweiz, Österreich, Bayern und natürlich Baden-Württemberg angemeldet. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass deren Besatzung mindestens zur Hälfte aus Angehörigen einer Polizeidienststelle, einer Polizeibehörde, der Staatsanwaltschaften oder anderer Behörden besteht.

Die Veranstaltung blickt auf eine lange Tradition zurück und erfreut sich alljährlich großer Beliebtheit unter ambitionierten Seglerinnen und Seglern. Stellvertretender Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl hat erneut die Schirmherrschaft für dieses besondere Event übernommen.

Der Startschuss am Veranstaltungstag fällt um 11:00 Uhr am Yachtclub Langenargen. Der Wettkampf wird nach den internationalen Wettsegelbestimmungen der Internationalen Yacht Racing Union (IYRU), den Zusatzbestimmungen des Deutschen-Segler-Verbands (DSV), der Bodenseeschifffahrtsverordnung und den Vorschriften gemäß der Ausschreibung durchgeführt. Bei optimalen Wetterbedingungen wird ein Ende gegen 15:00 Uhr erwartet. Nach Auswertung der Wettkampfdaten findet im Yachtclub Langenargen schließlich die Siegerehrung in den verschiedenen Kategorien statt. Bei dieser Jubiläumsregatta wird außerdem ein Preis für die insgesamt häufigste Teilnahme ausgelobt.

Die Veranstaltung wird vom Förderverein Internationale Polizeiregatta Bodensee e.V. mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, namentlich der Wasserschutzpolizei, sowie des Yachtclubs Langenargen ausgerichtet.

Zur besseren Planung bitten wir Journalistinnen und Journalisten zwingend um vorherige Anmeldung unter goeppingen.ppeinsatz.sts.oe.event@polizei.bwl.de bis Mittwoch, 04.06.2025, 12:00 Uhr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell