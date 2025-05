Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim a. d. Brenz - Kinder verletzt - Zeugen gesucht

Am Montag kam es an einer Fußgängerampel in Heidenheim zu einen Unfall mit Kindern. Zwei davon wurden von einem Auto verletzt

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, war kurz vor 15.45 Uhr eine 65-Jährige mit ihrem Nissan in der Bergstraße unterwegs. Die Autofahrerin fuhr in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Schule standen drei Kinder im Alter von sieben, acht und neun Jahren. Die Kinder waren gerade dabei die Straße an der Fußgängerampel bei Grün zu überqueren. Beim Vorbeifahren stieß wohl die Autofahrerin mit ihrem Nissan gegen den Achtjährigen und das neunjährige Mädchen. Dabei zogen sich die Kinder leichte Verletzungen zu. Die Eltern suchten mit den Beiden vorsorglich eine Klinik auf. Das siebenjährige Kind blieb unverletzt. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen und klärt nun den genauen Unfallhergang. Dazu sucht die Polizei Zeugen, denn die Autofahrerin und die beteiligten Kinder machten widersprüchliche Angaben. Laut der Autofahrerin war die Ampel offenbar ausgeschaltet und die Kinder traten plätzlich auf die Fahrbahn. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 07321/322430 entgegen. Die Höhe des Schadens am Auto ist noch unklar.

++++101882 (JC)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell