POL-LB: Jettingen: Verkehrsunfall mit unklarem Sachverhalt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (10.05.2025) gegen 19.00 Uhr kam es in einem Kreisverkehr bei Jettingen-Oberjettingen zu einem Unfall zwischen dem 22-jährigen Fahrer eines Hyundai und einer 18-jährigen VW-Fahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 22-Jährige die Herrenberger Straße aus Richtung Nagold kommend und fuhr in den Kreisverkehr ein. Die 18-Jährige mit ihrem VW Golf wiederum kam über die Nagolder Straße aus Richtung Oberjettingen in den Kreisverkehr eingefahren. Im Kreisverkehr kam es schließlich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der genaue Unfallhergang noch ungeklärt ist. Die 18-Jährige erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst versorgt, darüber hinaus wurde niemand verletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeug beläuft sich insgesamt auf ca. 3.500 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg unter Tel. 07032 2708-0 oder per Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden

