Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Gartenhütte abgebrannt

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (11.05.2025) gg. 10.00 Uhr brannte eine Gartenhütte in einer Schrebergartenanlage bei der Josef-Beyerle-Straße in Weil der Stadt aus bislang ungeklärter Ursache vollständig ab. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Die Ermittlungen wurden vom Polizeiposten Weil der Stadt übernommen und dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell