Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240316 - 0274 Frankfurt Innenstadt: Aggressiver Dealer bedroht Passant

Frankfurt (ots)

(hol) Bereits am Freitagnachmittag kam es im Bereich der Konstablerwache zu einer Bedrohung mit Messern durch einen mutmaßlichen Dealer. Die Polizei nahm ihn kurz darauf fest.

Nach derzeitigen Erkenntnissen bot ein 23-Jähriger einem Vorbeikommenden im Bereich der Konstablerwache Drogen zum Kauf an, was dieser jedoch ablehnte. Der mutmaßliche Dealer akzeptierte das Nein nicht, folgte dem aus seiner Sicht potentiellen Kunden bis zum Eingang eines nahegelegenen Fitnessstudios und begann damit, die Aggressivität seiner Verkaufstaktik zu steigern. Im weiteren Verlauf soll der Aggressor ein im Hosenbund steckendes langes Messer vorgezeigt und den anderen damit bedroht haben. Beim Erblicken einer sich nähernden Polizeistreife ergriff der 23-Jährige zunächst die Flucht, die jedoch nur von kurzer Dauer war, hatten die Beamten im Video-Operation-Center ihn doch längst auf den Videobildern erkannt und seinen Standort an die eingesetzten Polizeikräfte weitergegeben. Das Überfallkommando nahm den Mann sodann fest, ohne das beschriebene Messer bei ihm zu finden. Er wurde zum nahegelegenen Revier gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

