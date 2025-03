Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250314 - 0271 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Jugendliche Mädchen aufgegriffen

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Nachmittag griffen Polizisten zwei jugendliche Mädchen im Bahnhofsviertel auf. Die beiden waren zuvor Streetworkern aufgrund ihres jugendlichen Erscheinungsbildes aufgefallen.

Dass das Bahnhofsviertel kein Ort für Jugendliche ist, zeigte sich gestern wieder einmal. Aufmerksamen Streetworkern fielen gegen 17:30 Uhr zwei junge Mädchen auf, bei denen sich zudem der Verdacht aufdrängte, dass sie sich mit Drogen versorgt haben könnten. Die Streetworker sprachen Polizisten an, die im Rahmen der Präsenzmaßnahmen im Viertel eingesetzt waren und machten sie auf die beiden Teenager aufmerksam. Sodann kontrollierten die Beamten die beiden Mädchen (14 und 15 Jahre alt) und fanden rauschgiftverdächtige Substanzen bei ihnen, bei denen es sich um Cannabis und vermutlich Crack handelte. Die Beamten beschlagnahmten die Stoffe, verständigten das Jugendamt und überstellten die Mädchen im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an die zwischenzeitlich informierten Erziehungsberechtigten. Die Ermittlungen zum Verkäufer der Drogen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell