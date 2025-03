Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240316 - 0273 Frankfurt Bornheim

Innenstadt: Beleidigung in U-Bahn

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Nachmittag beleidigte ein Unbekannter eine Frau in der U-Bahnlinie 4 rassistisch sowie volksverhetzend und bedrohte sie. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Gegen 14:30 Uhr befand sich die 26-jährige Frau in einem Wagon der Linie U4 in Richtung Bockenheimer Warte. Auf der Strecke zwischen den Haltestellen "Bornheim Mitte" und "Willy-Brandt-Platz" fing ein männlicher Fahrgast an, sie vermutlich aufgrund ihrer orientalischen Erscheinung rassistisch zu beleidigen. Darüber hinaus tätigte er volksverhetzende Äußerungen und bedrohte die Frau, bevor er an der Haltestelle "Willy-Brandt-Platz" ausstieg. Die 26-Jährige suchte im Anschluss ein Polizeirevier auf und erstattete Strafanzeige. Die Ermittlungen dauern an.

