POL-WES: Moers, Wohnungsbrand in Repelen

Neukirchen-Vluyn (ots) - Am Dienstag, zwischen 7 und 18 Uhr, sind Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Inneboltstraße eingebrochen. Die Täter brachen die Wohnungstür auf und durchwühlten das Ankleidezimmer. Sie stahlen eine Kamera des Herstellers Ring. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Diese dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer ...

mehr