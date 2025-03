Polizei Münster

POL-MS: Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrer und Autotür - 37-Jähriger schwer verletzt und mit gestohlenem Rad unterwegs

Münster (ots)

Ein 37-Jähriger ist am Dienstagnachmittag (4.03., 15:30 Uhr) bei einem "Dooring"-Unfall an der Hammer Straße schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Beteiligten parkte der 68-jährige Autofahrer mit seinem PKW am Fahrbahnrand. Er öffnete seine Fahrertür in dem Moment, als der 37-jährige Fahrradfahrer sein Auto passierte. Der Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen oder bremsen. Es kam zum Zusammenstoß mit der Autotür. Der 37-Jährige trug schwere Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass es sich bei dem Fahrrad des 37-Jährigen um ein gestohlenes Fahrrad handelt. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Den 37-Jährigen mit sri-lankischer Staatsbürgerschaft erwartet ein Strafverfahren.

Die Polizei rät, die Fahrertür eines Autos grundsätzlich mit dem sogenannten "Holländer-Griff", das heißt von innen mit der rechten Hand, zu öffnen. Durch diese Bewegung dreht sich der Oberkörper automatisch nach links und der Blick wandert über die Schulter nach hinten. Auf diese Weise werden näherkommende Verkehrsteilnehmende besser gesehen.

