Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrerin schwer verletzt

Erfurt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Erfurt erlitt Samstagvormittag eine Fahrradfahrerin schwere Verletzungen. Eine 85-Jährige war mit ihrem Skoda in der Leipziger Straße stadtauswärts unterwegs gewesen. Als sie nach rechts in die Straße Am Alten Nordhäuser Bahnhof abbiegen wollte, übersah sie eine neben ihr fahrende Fahrradfahrerin. Sie stieß mit der 69-jährigen Frau zusammen. Diese kam zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Zur weiteren medizinischen Versorgung musste sie in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt. (SE)

