Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: mehrere Tatverdächtige berauben 26-jährigen Ladeninhaber

Ludwigsburg (ots)

Wegen eines Raubes ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gegen mehrere Tatverdächtige, die am Samstagabend (10.05.2025) einen 26-jährigen Ladeninhaber in der Myliusstraße in Ludwigsburg überfallen haben sollen. Der 26-Jährige war nach Schließung seines Lebensmittelgeschäfts im Begriff die Hofeinfahrt mit seinem PKW zu verlassen. Als er hierzu nochmals aus einem PKW aussteigen mussten, wurde er vermutlich von mindestens zehn Personen abgepasst und geschlagen. Den Tätern gelang es während des Angriffs den Geldbeutel des Mannes aus einer Jackentaschen zu entwenden, indem sich ein vierstelliger Bargeldbetrag befand. Anschließend flüchteten sie mutmaßlich zu Fuß in verschiedene Richtungen. Eine Zeugin, die die Auseinandersetzung beobachtet hatte, alarmiert sofort die Polizei, worauf mehrere Streifenwagenbesatzungen zum Tatort fuhren. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnten fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 16 und 19 Jahren im Bereich des Bahnhofs festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Drei von ihnen wiesen Verletzungen auf. Auch der Geschädigte erlitt Verletzungen, die er in einem Krankenhaus versorgen ließ. Die fünf Tatverdächtigen wurden zum Polizeirevier Ludwigsburg gebracht und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell