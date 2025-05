Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugenaufruf konkretisiert - Zeugen nach Raubdelikt in Refrather Bekleidungsgeschäft gesucht

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern (26.05.) haben wir über ein Raubdelikt in Refrath berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/6042025), bei dem der Täter am Samstag (24.05.), gegen 15:00 Uhr, das Bargeld aus der Kasse eines Bekleidungsgeschäftes in Refrath entwendet hat.

Nach weiteren Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 2 der Polizei Rhein-Berg soll kurz vor der Tat ein bislang unbekannter Mann gegenüber vom Geschäft nach dem Besitzer eines an einer Mülltonne abgestellten Fahrrades gefragt haben, da dieses behindernd abgestellt war. Das Fahrrad wurde daraufhin durch den späteren Täter versetzt.

Außerdem sollen sich während der Tat zwei Kundinnen mit Kindern im Laden aufgehalten haben.

Sowohl der beschriebene Mann als auch die beiden Kundinnen werden als wichtige Zeugen gesucht und werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu melden. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell