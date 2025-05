Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unbekannter raubt Bargeld aus Kasse eines Bekleidungsgeschäfts

Bergisch Gladbach (ots)

Am Samstag (24.05.) hat ein unbekannter Täter Geld aus einem Bekleidungsgeschäft in Refrath geraubt. Der Unbekannte betrat um kurz vor 15:00 Uhr das Geschäft an der Straße Siebenmorgen. Er gab zunächst vor, ein Getränk kaufen und dieses an der Kasse bei einer Angestellten bezahlen zu wollen. Als diese daraufhin die Kasse öffnete, schubste der Täter sie beiseite und stahl einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag aus der Kasse. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung, möglicherweise mit einem Fahrrad.

Der Täter wurde von der Angestellten wie folgt beschrieben: Circa 35 bis 40 Jahre alt, etwa 178 bis 185 cm groß, von schlanker Statur, grün-blaue Augen, helleres Haar, deutsches Erscheinungsbild. Er trug eine blaue Kappe, eine blaue medizinische Maske, einen blauen Kapuzenpullover und eine blaue Jeanshose. Die Kleidung des Täters soll teils stark verschmutzt gewesen sein.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Raubes auf und führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg bittet nun um Zeugenhinweise, welche unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen werden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell