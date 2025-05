Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - 68-Jähriger mit 1,9 Promille unterwegs

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstagabend (22.05.) erhielt die Polizei einen Hinweis, dass ein 68-jähriger Bergisch Gladbacher möglicherweise unter Alkoholeinfluss in sein Fahrzeug gestiegen und losgefahren ist. Als die Polizeibeamten gegen 18:15 Uhr an der Wohnanschrift in Paffrath eintrafen, stand der Pkw des Beschuldigten bereits wieder vor Ort.

Die Polizeibeamten klärten den 68-Jährigen über den Sachverhalt auf, sodass sich dieser mit einem freiwilligen Atemalkoholtest einverstanden gab. Das Ergebnis ergab einen Wert von rund 1,9 Promille. Der Beschuldigte gab gegenüber den Beamten an, kurz vor ihrem Eintreffen mit seinem Pkw gefahren zu sein. Einen Alkoholkonsum stritt er jedoch nach wie vor ab.

Aufgrund des positiven Vortests musste dem Bergisch Gladbacher eine Blutprobe entnommen werden, wozu er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Das Führen von Kraftfahrzeugen wurde ihm vorerst untersagt - sein Führerschein durch die Polizisten sichergestellt.

Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu. (ch)

