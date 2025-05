Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Zeugen nach Einbruch in Imbiss gesucht

Overath (ots)

Die Polizei bittet nach einem Einbruch in einen Imbiss in einem Overather Gewerbegebiet um Hinweise aus der Bevölkerung. Bei dem Einbruch stahlen Unbekannte ein Tablet und Bargeld.

Gestern (21.05.) hat der Betreiber eines Imbisses in der Straße Hammermühle die Polizei gerufen. Den Imbiss hatte er am Sonntag (18.05.), gegen 23:00 Uhr, geschlossen und erst gestern Mittag, gegen 12:00 Uhr, wieder betreten, da der Imbiss montags und dienstags nicht geöffnet ist. Dabei bemerkte er den Einbruch und den Diebstahl des Tablets und des Bargeldes. Am Eingang des Imbisses stellten die Beamten Hebelspuren am Schloss fest.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges in der Nähe des Tatortes gesehen haben, sich an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 zu wenden. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell