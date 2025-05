Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen gesucht - 18-Jähriger wird von unbekannten Jugendlichen erpresst

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Mittwoch (21.05.) erschien ein 18-jähriger Bergisch Gladbacher bei der Polizeiwache Bergisch Gladbach und erstattete eine Anzeige wegen versuchter räuberischer Erpressung.

Nach seinen Angaben befand er sich zuvor gegen 15:15 Uhr mit seinem Fahrrad im Bereich Kempener Straße / Neue Nußbaumer Straße, als zwei unbekannte Jugendliche an einer roten Ampel auf ihn zukamen. Sie fuhren zu zweit auf einem E-Scooter der Marke Slidefox, sprangen kurz vor ihm von diesem ab und bauten sich vor ihm auf. Eine der beiden Personen hielt dem Bergisch Gladbacher dabei einen länglichen, metallischen Gegenstand nahe vor sein Gesicht und schrie ihn mit den Worten "Gib das Fahrrad her oder ich steche dich ab" an.

Der unbekannte Jugendliche war circa 14 Jahre alt und ungefähr 1,70m bis 1,75m groß. Er war kräftig, hatte grau/blaue Augen und einen leichten Akzent. Zum Tatzeitpunkt trug er einen Jogginganzug in Beige, eine Kappe sowie eine Bauchtasche.

Während der Tat kamen drei unbekannte Mädchen hinzu, die möglicherweise zu den beiden Jugendlichen gehörten. Der 18-Jährige konnte nach einem kurzen Wortgefecht mit seinem Fahrrad flüchten. Die beiden Tatverdächtigen fuhren ihm mit dem E-Scooter noch kurzzeitig hinterher, ließen wenig später jedoch von ihm ab.

Die Polizei nahm die Anzeige auf und sucht nun dringend nach Zeugen, die nähere Informationen zu der unbekannten Personengruppe geben können. Sachdienliche Hinweise zu dieser Tat nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell