Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Jugendlichen angegriffen und schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch (18.12.2024) in der Schmidener Straße einen 17 Jahre alten Jugendlichen angegriffen und schwer verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 17-Jährige war gegen 01.30 Uhr in der Stadtbahnlinie U2 in Fahrtrichtung Stuttgart-Neugereut unterwegs. Bereits in der Bahn geriet er mit zwei unbekannten Männern in Streit. Die beiden jungen Männer verließen die Bahn an der Haltestelle Gnesener Straße, während der Geschädigte an der Haltestelle Obere Ziegelei ausstieg. Der Jugendliche ging von dort zu Fuß in Richtung der Haltestelle Gnesener Straße zurück, wo er erneut auf die beiden Männer traf. In der Folge wurde er von einem der Tatverdächtigen mutmaßlich mit einem Messer attackiert, während der zweite Verdächtige Pfefferspray gegen ihn einsetzte. Die beiden Täter flüchteten anschließend in Richtung der Haltestelle Gnesener Straße. Der Geschädigte konnte lediglich angeben, dass die Männer etwa 19 bis 20 Jahre alt sind. Einer trug eine schwarze Wollmütze, der andere hatte lockiges Haar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 07118990-5778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell