Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In mehrere Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart /-Hedelfingen /-West /-Nord (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwoch (18.12.2024) in insgesamt vier Wohnungen an der Reinsburgstraße, am Bächlenweg und am Hölzelweg eingebrochen. Zwischen 15.30 Uhr und 19.40 Uhr brachen die Unbekannten in eine Wohnung an der Reinsburgstraße ein und entwendeten einen Laptop, mehrere Hundert Euro Bargeld und Besteck. Am Bächlenweg brachen Unbekannte zwischen 13.00 Uhr und 18.50 Uhr durch ein Küchenfenster in ein Einfamilienhaus ein und stahlen Goldschmuck und Besteck. Am Hölzelweg brachen Unbekannte zwischen 11.30 Uhr und 16.20 Uhr zwei verschiedene Wohnungseingangstüren auf und entwendeten Schmuck und Silberbesteck von unbekanntem Wert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell